Монтаж основных конструкций Национального космического центра завершили в Москве

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Национальный космический центр (НКЦ) может заработать в Москве уже в следующем году, сейчас все основные монтажные работы завершены, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы активно продолжаем строить Национальный космический центр. Закончены основные монтажные работы, все 47 этажей высотного здания. Приступили к фасадным и отделочным работам, инженерии. Согласуем техническое задание на уже технологическую часть. Я надеюсь, что в следующем году центр заработает в полном объеме", - сказал он.

Мэр поблагодарил правительство РФ за совместное решение задач, которые требуются для этого "уникального строения" и концентрации тут научно-технического потенциала Москвы в области космонавтики. Собянин подчеркнул, что для города очень важно эффективно использовать земельные ресурсы, ресурсы промышленных территорий, которые есть в столице, отметив, что значительная их часть используется неэффективно.

"Значительная часть зданий либо в аварийном состоянии, либо просто заброшена. И часть таких территорий находится здесь - на территории Хруничева. Президентом (РФ Владимиром Путиным - ИФ) было принято решение на части этой территории построить НКЦ, а на оставшейся территории построить большой технопарк, в котором сосредоточат новые предприятия, компетенции, в том числе и образовательные, научные и так далее. Я думаю, что этот проект будет один из уникальных для страны и Москвы", - добавил он.

Национальный космический центр создается совместно правительством столицы и госкорпорацией "Роскосмос". Он объединит центральный офис и ситуационный центр "Роскосмоса", отраслевые институты и предприятия, конструкторские бюро и другие объекты. Общая площадь комплекса зданий НКЦ составит более 250 тыс. кв.м. Все сооружения Национального космического центра будут соединены между собой пешеходной галереей.

НКЦ строится на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева в московских Филях.