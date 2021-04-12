В Москве началось возведение высотной части Национального космического центра

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Началось возведение высокоэтажной башенной части Национального космического центра (НКЦ) в районе Фили на западе Москвы, сообщил в понедельник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На стройплощадке Национального космического центра приступили к сооружению основных монолитных конструкций высотной части - уже смонтировано 442 тонны арматуры и уложено более 1,2 тыс. кубометров бетона в основную конструкцию фундаментной плиты", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, это наиболее важная часть всего комплекса зданий. Бочкарев отметил, что 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем, с общей площадью помещений в 62 тысячи квадратных метров станет градостроительной доминантой запада и северо-запада Москвы.

На территории также продолжается возведение низкоэтажной части будущего НКЦ, добавил гендиректор АО "Мосинжпроект" (управляющая компания по реализации объекта) Юрий Кравцов.

Бочкарев сообщил, что уже начались работы по развитию высвобождаемой территории центра имени Хруничева. В частности, планируется создать особую экономическую зону, где разместятся предприятия научного-производственного кластера, рассматривается создание конгрессно-выставочного центра, жилой застройки и социальных объектов. Также планируется построить два автомобильно-пешеходных моста через Москву-реку в Мнёвниковскую пойму.

Ранее первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил "Интерфаксу", что площади, освободившиеся после переезда московских предприятий "Роскосмоса" в Национальный космический центр, будут проданы. По его словам, вырученную прибыль планируется направлять на "закрытие проблемных долгов и на операционную деятельность".

Космический центр ориентировочной стоимостью 25 млрд рублей будет построен за счет средств бюджета Москвы. Высота башни будет достигать 248 метров. Помимо штаб-квартиры "Роскосмоса" здесь расположится технопарк с предприятиями авиационной и космической промышленности. В 2019 году президент РФ Владимир Путин ознакомился с планом создания НКЦ и поддержал проект.