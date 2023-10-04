Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

В работе информационных ресурсов ГИБДД произошел технический сбой

Граждан просят воздержаться от посещения отделений Госавтоинспекции до восстановления системы

В работе информационных ресурсов ГИБДД произошел технический сбой
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Специалисты устраняют причины технического сбоя в работе информационных ресурсов регистрационных подразделений Госавтоинспекции России, сообщили в пресс-центре МВД РФ в среду.

В связи с неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомобилей.

В ГИБДД просят граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.

"Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента", - резюмировали в министерстве.

МВД РФ ГИБДД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней

Правкомиссия одобрила законопроект о продаже БАДов по рецепту

Экс-редактор Первого канала Овсянникова заочно получила срок за фейки про армию

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Минобороны РФ заявило о перехвате 31 дрона над Белгородской, Брянской и Курской областями

В РФ до 2025 года развернут более 12 комплексов для обнаружения космических объектов

Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета

Сбитый беспилотник упал на жилой дом в Севастополе

Военные РФ сообщили об уничтожении украинской ракеты "Нептун" у побережья Крыма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });