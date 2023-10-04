В работе информационных ресурсов ГИБДД произошел технический сбой

Граждан просят воздержаться от посещения отделений Госавтоинспекции до восстановления системы

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Специалисты устраняют причины технического сбоя в работе информационных ресурсов регистрационных подразделений Госавтоинспекции России, сообщили в пресс-центре МВД РФ в среду.

В связи с неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомобилей.

В ГИБДД просят граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.

"Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента", - резюмировали в министерстве.