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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Информационные ресурсы ГИБДД возобновили работу после сбоя

Информационные ресурсы ГИБДД возобновили работу после сбоя
Фото: Александр Алпаткин/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Подразделения регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции РФ возобновили предоставление государственных услуг в полном объеме после произошедших неполадок на информационных ресурсах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД России.

"В настоящее время возобновлено бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции. Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме", - сказали в полиции.

В министерстве отметили, что граждане, которые из-за технического сбоя не смогли получить требуемые государственные услуги, будут приняты в подразделениях Госавтоинспекции в первоочередном порядке.

Накануне в МВД сообщили о техническом сбое в работе информационных ресурсов регистрационных подразделений Госавтоинспекции России, из-за чего было увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомобилей.

ГИБДД МВД России
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