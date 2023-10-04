Закрытую из-за угрозы наводнения дамбу в Петербурге вновь открыли

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Уровень воды в устье реки Невы не превысил критических значений, петербургская дамба снова открыта, сообщается в среду в телеграм-канале дирекции Комплекса защитных сооружений города от наводнений.

"Затворы судопропускных сооружений переведены в штатное положение "открыто". Судоходный канал свободен для прохода судов", - говорится в сообщении.

Утром в среду сообщалось о закрытии дамбы в Петербурге и прекращении судоходства из-за угрозы наводнения в связи со штормовой погодой.