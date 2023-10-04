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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге закрыли дамбу, чтобы предотвратить подъем уровня воды в устье Невы выше критических значений, сообщает телеграм-канал дирекции Комплекса защитных сооружений города от наводнения.

"Затворы всех водо- и судопропускных сооружений закрыты в 11:30. Невская губа изолирована от Финского залива, поступление нагонной воды к Санкт-Петербургу остановлено", - говорится в сообщении.

Также прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине среды в городе ожидаются сильный дождь и ветер до 25 м/с. В акваториях Финского залива и Ладожского озера ветер может ускоряться до 30 м/с.

Кронштадт Петербург Финский залив Нева Ладожское озеро
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