Законопроект об обязательном страховании террористических рисков отозван из Думы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Член комитета Госдумы по бюджету депутат Владислав Резник отозвал из парламента законопроект о введении обязательного страхования имущества от террористических рисков, ранее на документ пришел отрицательный отзыв правительства.

Законопроект №375852-8 был внесен в парламент в начале июня. Информация об отзыве законопроекта размещена в электронной базе данных парламента. Отозванный законопроект предусматривал включение в покрытие по всем договорам имущественного страхования в обязательном порядке рисков терроризма.

В отзыве правительства на документ напоминается, что согласно ст. 943 Гражданского кодекса, страховые организации могут самостоятельно (при согласии страхователя) принимать решение о включении событий, наступивших вследствие террористических рисков, в перечень страховых случаев.

"Решение вопроса о включении в страховое покрытие террористических рисков должно основываться на собственной оценке страховщика принимаемых им на себя обязательств и не может носить принудительный характер", - говорится в отзыве кабинета министров.

Ранее сообщалось о готовящейся инициативе Минфина, ЦБ и Российской национальной перестраховочной компании по расширению возможностей страховщиков включать в договоры имущественной защиты рисков терроризма. В обсуждаемой модели предполагалось софинансирование убытков из бюджетных средств, но не при уплате премий по договорам страхования имущества, а на этапе выплат, если доказано, что ущерб - результат реализовавшихся рисков терроризма.