Думе предложили включить риски терроризма в полисы добровольной имущественной защиты

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Владислав Резник предложил вариант защиты имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов от рисков утраты либо повреждения имущества в результате террористических актов или диверсий.

Он внес в Думу законопроект № 375852-8 с поправками на эту тему к закону об организации страхового дела. Законопроект предусматривает включение в покрытие по всем договорам имущественного страхования в обязательном порядке рисков терроризма.

"Законопроектом предлагается определить объекты страхования террористических рисков в имущественном страховании и дополнить закон "Об организации страхового дела в Российской Федерации" нормой о том, что правила добровольного страхования риска утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование имущества) должны включать страхование от террористических рисков или диверсии", - говорится в пояснительной записке к документу.

В период проведения российской СВО на Украине "уровень террористических угроз многократно возрос. Вследствие принятых компетентными органами мер в 2022 году на стадии подготовки предотвращено 123 преступления террористической направленности, в числе которых 64 теракта. Также удалось пресечь деятельность 68 ячеек международных террористических организаций, действовавших на территории страны", пишет Резник в пояснительной записке.

Он добавил, что в сложившейся ситуации в ряде регионов, в том числе недавно принятых в состав Российской Федерации, имеются повышенные вероятности совершения преступлений террористической направленности.

"Учитывая, что РФ является социальным государством, то именно на государство ложится обязанность защиты своих граждан и возмещения им ущерба, причиненного преступлениями террористической направленности. Предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на минимизацию и ликвидацию последствий проявления терроризма, не позволяют на практике в полной мере возместить имущественный ущерб от преступлений террористической направленности, а также создают повышенную нагрузку на бюджет", - констатирует разработчик проекта документа.

Он напомнил, что действующие правила оказания финансовой помощи в связи с утратой имущества из средств бюджета предусматривают: гражданам из расчета за частично утраченное имущество - 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество - 100 тысяч рублей на человека. Юридическим лицам и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, компенсация идет из расчета за частично утраченное имущество - до 200 тысяч рублей, за полностью утраченное имущество - до 400 тысяч рублей (на каждое юридическое лицо и на каждого гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированного в установленном порядке).

Автор законопроекта дополняет: возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в результате террористического акта, может компенсироваться в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, за счет средств лица, совершившего террористический акт, а также за счет средств его близких родственников, родственников и близких лиц. Но на практике это сделать не представляется возможным.

По мнению Резника, "необходимо принять меры, направленные на максимальное возмещение вреда, причиненного преступлениями террористической направленности. Согласно мировому опыту одним из основных инструментов решения проблемы возмещения ущерба, причиненного преступлениями террористической направленности, является страхование террористических рисков".

Тема защиты имущественных интересов граждан и предприятий от рисков терроризма в последнее время все чаще обсуждается экспертным сообществом с участием представителей госструктур, правоохранителей и законодателей. В том числе речь шла о возможности страховать такие риски и выравнивать убытки от ущерба за счет перераспределения нагрузки на выплаты с учетом вовлечения всех регионов в страхование рисков терроризма.

Как отмечали страховщики по итогам предварительных обсуждений, реализация инициатив в предложенной законопроектом форме затруднительна, поскольку, согласно Гражданскому кодексу , страхование имущественных рисков в стране носит сугубо добровольный характер, правила страхования также добровольны и свои у каждой компании, общих, а тем более столь специфических требований к имущественным полисам для физлиц и юрлиц регулятором не установлено. Таким образом, обязать включать в добровольный полис риски терроризма невозможно.

Вместе с тем oпция защиты от рисков терроризма может появиться в договоре по согласованию со страховщиком и клиентом-юрлицом, но это приводит к заметному росту стоимости страхования. Кроме того, появляются трудности с передачей такого договора в перестрахование. По классическим принципам страхования Гражданского кодекса, страховщики освобождаются от ответственности по договору в случае реализации военных рисков, возникновения терактов, диверсий, бунтов, народных волнений и ряда иных.

Ранее сообщалось о готовящейся инициативе Минфина, ЦБ и Российской национальной перестраховочной компании по расширению возможностей страховщиков включать в договоры имущественной защиты рисков терроризма. В обсуждаемой модели предполагалось софинансирование убытков из бюджетных средств, но не при уплате премий по договорам страхования имущества, а на этапе выплат, если доказано, что ущерб - результат реализовавшихся рисков терроризма. Подробности этой инициативы пока не обсуждались публично.