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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Суд в Москве арестовал главу Кизилюрта Магомедова по делу о растрате

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест главу города Кизилюрта и бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, задержанного по делу об особо крупной растрате, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Магомедова отправили под стражу на срок до 2 декабря, заявили в суде в среду.

Заседание прошло в закрытом режиме, о чем суд попросило следствие.

Магомедову, по данным суда, предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным издания "Московский комсомолец в Дагестане", претензии к Магомедову относятся к периоду его работы на посту главы Минспорта республики, который он занимал с 2012 по 2021 год.

О задержании Магомедова стало известно накануне. Вместе с ним был задержан начальник управления физической культуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев.

Дагестан Басманный суд Кизилюрт Москва
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