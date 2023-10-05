Что случилось этой ночью: четверг, 5 октября
Землетрясение в Японии, выброс пепла вулкана на Сахалине, арест бывшего минспорта Дагестана в Москве
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Германия намерена поставить Украине системы ПВО для защиты экспорта зерна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
- Молдавия ввела ограничения на импорт украинской сельхозпродукции. Власти обосновали этот шаг защитой внутреннего рынка.
- Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у архипелага Идзу в Японии. Объявлена угроза цунами.
- Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, угрозы для населения нет.
- Украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры Курской области. Об этом сообщил губернатор Старовойт.
- Суд в Москве арестовал главу Кизилюрта и бывшего министра спорта Дагестана Магомедова по делу о растрате. Его отправили под стражу на срок до 2 декабря.