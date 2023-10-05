Что случилось этой ночью: четверг, 5 октября

Землетрясение в Японии, выброс пепла вулкана на Сахалине, арест бывшего минспорта Дагестана в Москве

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Германия намерена поставить Украине системы ПВО для защиты экспорта зерна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

- Молдавия ввела ограничения на импорт украинской сельхозпродукции. Власти обосновали этот шаг защитой внутреннего рынка.

- Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у архипелага Идзу в Японии. Объявлена угроза цунами.

- Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, угрозы для населения нет.

- Украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры Курской области. Об этом сообщил губернатор Старовойт.

- Суд в Москве арестовал главу Кизилюрта и бывшего министра спорта Дагестана Магомедова по делу о растрате. Его отправили под стражу на срок до 2 декабря.