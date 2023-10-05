Путин в режиме ВКС будет участвовать в церемонии по случаю завоза топлива в Бангладеш

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 5 октября совместно с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной примет участие по видеоконференцсвязи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС "Руппур", сообщила пресс-служба Кремля.

Госкорпорация "Росатом" строит станцию на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 мегаватт.

В настоящее время в энергодефицитной Бангладеш атомной генерации нет. Контракт на строительство первой в стране АЭС "Руппур" (два энергоблока с реакторами ВВЭР по 1200 МВт каждый) "Росатом" заключил в декабре 2015 г. Станция сооружается на побережье Ганга, в 160 км от столицы страны - Дакки. Правительство РФ ранее также одобрило выделение Бангладеш экспортного кредита на строительство АЭС в размере до $11,4 млрд.

Как сообщал министр науки и технологий Бангладеш Йефеш Осман в ходе недавней генконференции МАГАТЭ, первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, второй - "годом позже". Корпоративная газета "Росатома" - "Страна Росатом" - в сентябре также сообщала, что эксплуатации станции в Бангладеш может начаться в конце следующего года.

Завоз ядерного топлива на станцию дает ей статус ядерного объекта. Это один из этапов строительства АЭС, после которого готовятся к пуско-наладочным работам и в дальнейшем - вводят ее.

Весной этого года было завезено топливо на АЭС "Аккую". Как пояснял перед этим событием глава "Росатома" Алексей Лихачев, после этого планировалось завершить общестроительные монтажные работы и перейти к пусконаладке, затем в течение нескольких месяцев тестировать оборудование и топливо непосредственно в реакторе. Непосредственно пуск первого энергоблока "Аккую" намечен на следующий год.