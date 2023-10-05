Путин заявил, что в РФ последовательно создается современная образовательная среда

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Современная образовательная среда для учеников и педагогов, необходимая для динамичного развития страны, последовательно создается в России, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня учителя.

"Для того чтобы идти вперёд в той высокой динамике, которую требует сегодняшний мир, мы последовательно создаём современную образовательную среду и для учеников, и для педагогов. С участием самих учителей обновляются учебники и образовательные программы. Мы продолжим активно строить школы, ремонтировать уже существующие школьные здания, а это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей", - сказал Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что все более заметной становится роль конкурсов профессионального мастерства, которые укрепляют престиж педагогических специальностей.