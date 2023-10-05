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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры Курской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в трех районах Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении.

О наличии пострадавших не сообщается.

Роман Старовойт Курск Курская область
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