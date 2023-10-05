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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

В порту Туапсе 7 октября запретят судоходство из-за учений со стрельбами

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В акватории морского порта Туапсе 7 октября пройдут учения с тренировочными стрельбами, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района. Поэтому движение судов, в том числе и маломерных, в акватории порта будет закрыто.

"По информации филиала ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря", 7 октября с 11:00 по Москве до 15:00 по Москве, в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", - говорится в сообщении.

Туапсинский морской порт - один из крупнейших российских портов на Черном море. Он занимается перевалкой нефти, угля, зерна, грузов ро-ро, черных металлов. Крупнейшей стивидорной компанией в порту является АО "Туапсинский морской торговый порт" (входит в группу "Первая портовая компания"). Ежегодно стивидор обрабатывает до 20 млн тонн грузов. Кроме того, в Туапсе работает балкерный терминал.

Порт, по данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), в 2022 году перевалил 21,7 млн тонн грузов, что на 12% меньше, чем годом ранее.

Туапсе Чёрное море Туапсинский морской порт Первая портовая компания Краснодарский край
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