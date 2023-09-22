Беспилотник уничтожен в Туапсе Краснодарского края

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Власти Туапсинского района Краснодарского края в пятницу сообщили об уничтожении беспилотного летательного аппарата, разрушений и пострадавших нет.

"22 сентября в 4:30 мск и в 4:35 мск в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным, целью являлся беспилотный летательный аппарат - он уничтожен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет. Пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало.