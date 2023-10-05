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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Чиновникам поручено обеспечить начало строительства аэродрома в Шерегеше до 2025 года

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил федеральному правительству и администрации Кемеровской области обеспечить начало строительства аэродромных сооружений аэропорта "Шерегеш" в срок до 2025 года, сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

"Принять решения, предусматривающие начало реализации не позднее 2025 года второго этапа реконструкции международного аэропорта "Кемерово" им. А.А.Леонова, а также мероприятий по строительству аэродромных сооружений аэропорта "Шерегеш", - говорится документе.

Доклады по этим вопросам намечены в срок до 15 июня 2024 года (по кемеровскому аэропорту) и до 15 февраля 2025 года (по "Шерегешу").

В документ также включено поручение рассмотреть вопрос о компенсации владельцам объектов в ОЭЗ на территории спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" затрат на техприсоединение к электросетям.

Инвестор строительства аэропорта в Шерегеше - холдинг "Новапорт". При этом компания готова вкладываться в терминал и приступить к возведению аэровокзального комплекса только после того, как будет решен вопрос с источником средств для финансирования строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП).

В феврале министр экономического развития Максим Решетников предложил властям Кузбасса и потенциальным инвесторам заняться вопросом поиска новых источников финансирования для строительства аэропорта около горнолыжного курорта.

В июне первый заместитель губернатора - председатель правительства Кузбасса Илья Середюк заявил, что бизнес развивающегося курорта в Шерегеше готов приобрести облигации, чтобы профинансировать строительство взлётно-посадочной полосы запланированного близ курорта аэропорта. ВПП оценивалась в 13,5 млрд рублей.

К 2024 году в Кузбассе планируется создать особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа на территории Шерегеша и Междуреченска.

В аэропорту Кемерово в настоящее время ведётся первый этап реконструкции аэродромного комплекса стоимостью 3,3 млрд рублей, в том числе 1 км ВПП, общая протяжённость которой составляет 3,2 км.

Кузбасс Шерегеш Новапорт Максим Решетников Кемеровская область
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