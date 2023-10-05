Финуполномоченный выявила уклонение страховщиков от выплат по договорам автокаско

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Финуполномоченные отмечают расширение практики включения в договоры автокаско формулировок, которые приводят к отказам страховщиков в выплатах при наличии реального ущерба автомобилю в связи с реализацией риска - противоправные действия третьих лиц, сообщила Служба финансового уполномоченного.

Такие действия страховщика приравниваются к недобросовестной практике.

Финуполномоченный Светлана Максимова, комментируя ситуацию, сказала, что некоторые страховые организации в своей практике в договорах автокаско стали использовать формулировки, которые "сводят к минимуму возможность получения страховой выплаты" потребителем по риску "противоправных действий третьих лиц". В том числе бдительность потребителей усыпляется использованием отсылочных норм к правилам страхования (в данном случае по автокаско). Она привела следующий пример.

Потребитель, имеющий договор каско, обратился в страховую организацию за выплатой после того, как при очистке машины от снега обнаружил механические повреждения задней правой двери и задней правой арке колеса. В возбуждении уголовного дела потребителю было отказано "в связи с отсутствием события преступления", причин образования повреждений в соответствующем постановлении не было зафиксировано. Поэтому СК отказала клиенту как в денежной выплате, так и в организации ремонта автомобиля, ссылаясь на то, что по предоставленным потребителем документам невозможно определить, в результате какого события был поврежден автомобиль.

Максимова подчеркнула, что при этом в заключенном клиентом договоре страхования каско был предусмотрен ряд страховых рисков, в том числе в него включен риск "противоправные действия третьих лиц" (ПДТЛ). К тому же "в самом полисе страхования есть отсылочная норма к правилам страхования" самой организации, где уже конкретизируется это понятие.

Под риском ПДТЛ в правилах понимается повреждение (тотальное повреждение) или утрата отдельных частей, узлов или агрегатов застрахованного транспортного средства, произошедшие в результате таких преступлений, "как кража, грабеж, разбой, хулиганство или умышленное причинение вреда, а также общественно опасных деяний, содержащих часть или все признаки этих преступлений, уголовные дела по которым не могут быть возбуждены (подлежат прекращению) за исключением случаев, когда отсутствует событие преступления".

"Исключение в правилах страхования, касающееся отсутствия события преступления, сильно ограничивает случаи получения выплаты по риску ПДТЛ только правонарушениями в виде преступлений, - обратила внимание Максимова. - Ведь мы понимаем, что довольно часто встречаются ситуации, когда человек видит повреждения своего автомобиля и не может рассчитывать на возбуждение дела, поскольку невозможно определить обстоятельства, при которых повреждения получены. Мы расцениваем такое поведение компании заведомо недобросовестным, подобные формулировки уменьшают потребительскую ценность страхового договора".

Финансовый уполномоченный добавила, что подобная ситуация уже была предметом рассмотрения Верховного Суда России в 2020 году. Высшая судебная инстанция отметила, что наличие повреждений транспортного средства указывает на возможность наступления страхового случая. И именно страховщик должен доказать, что причиненный ущерб не является ущербом, причиненным в результате действия третьих лиц.

Кроме того, Максимова напомнила, что "Служба финансового уполномоченного ежеквартально публикует выявляемые финансовыми уполномоченными неприемлемые практики организаций, а также направляет эту информацию в Банк России, который вправе применять надзорные меры".

Вместе с тем она рекомендовала потребителям во время заключения договора и при подписании документов внимательно ознакомиться как с самим текстом договора, так и с правилами страхования финансовой организации, особенно с исключениями из страхового покрытия по договору.