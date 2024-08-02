Банк России продлил полномочия финансового омбудсмена Светланы Максимовой

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года продлил полномочия Светланы Максимовой в должности финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций, сообщила пресс-служба регулятора.

По закону финансовый уполномоченный назначается советом директоров Банка России по предложению главного финансового уполномоченного сроком на пять лет.

Максимова была впервые назначена на должность финансового уполномоченного 19 августа 2019 года.