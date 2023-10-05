Власти РФ направили почти 55 млрд руб. на субсидии аграриям

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Власти РФ выделили почти 55 млрд рублей на субсидии в российском АПК, важно обеспечить доступность кредитов для аграриев Запорожской области, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В первую очередь, очень важно обеспечить вас всем необходимым, (обеспечить) доступность для селян кредитов. Мы сейчас выделили значительные средства по поручению президента, около 55 млрд рублей на субсидии аграриям", - сказал Мишустин в ходе осмотра агропромышленной выставки "Золотая осень", где в числе прочих размещен стенд Запорожской области.

Глава региона Евгений Балицкий доложил о производимой в регионе продукции. "С гордостью могу сказать, что мы в этом году собрали уже порядка 2 млн тонн зерновых культур, сейчас еще собираем пшеничные культуры, еще порядка 600 тыс. тонн. Также планируем в этом году засеять еще озимых культур на полмиллиона гектаров", - сказал Балицкий. Он подчеркнул, что регион в АПК вышел на показатели, которых Запорожская область не достигала, будучи частью Украины.

Мишустин, выслушав доклад, сказал: "Очень важно, что вы сохраняете потенциал Запорожья как житницы. Это регион, который всегда славился, в том числе, своими продуктами".