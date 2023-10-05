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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Финансирование развития сельских территорий могут довести до 1 трлн рублей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий после 2030 года может приблизиться к 1 трлн рублей. Но при такой господдержке к ее реализации следует активнее привлекать бизнес, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на выставке "Золотая осень-2023" в Москве.

"По объемам инвестиций - на сегодняшний день это 255 млрд рублей. Четверть триллиона рублей за четыре года, - сказал он. - И уже есть план, чтобы эти инвестиции к 2030 году увеличились и составили более 780 млрд рублей. То есть за 2030 годом уже около 1 трлн рублей".

"А начинали с 32 млрд рублей", - напомнил он.

При этом премьер обратил внимание на то, что объём частных инвестиций в программу пока мал.

"Один момент. 12 млрд рублей частных инвестиций - мало, очень мало при таких колоссальных государственных вложениях", - подчеркнул он.

Как считает Мишустин, необходимо решить, каким образом частный бизнес - особенно бизнес, который ответственно работает на селе - может активизировать свое участие в программе. "С ним надо работать", - констатировал глава правительства.

Мишустин также завил, что реализация программы комплексного развития сельских территорий абсолютно совпадает с национальными целями развития, которые определил президент. По его словам, это "включает" процесс возвращения людей на село, где они могут заниматься предпринимательством, имеют комфортное и безопасное жильё.

Выступая затем на церемонии награждения работников сельского хозяйства и пищевой промышленности, Мишустин подчеркнул, что аграрии не просто обеспечивают продовольственную безопасность России, но и развивают этот сектор экономики, повышая его конкурентоспособность.

Михаил Мишустин
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