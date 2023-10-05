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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Путин назвал неизбежным перекрытие Лачинского коридора после изменения статуса Карабаха

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что перекрытие Лачинского коридора Азербайджаном было неизбежным после изменения статуса Карабаха.

"Все, что происходило в недавнем прошлом, недели две-три назад - и перекрытие Лачинского коридора, все это было неизбежным после признания суверенитета Азербайджана над Карабахом. Это было только вопросом времени - когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках Конституции азербайджанского государства", - заявил Путин в четверг на Международном дискуссионном клубе "Валдай".

"А чего тут скажешь? А как на это реагировать? Армения признала (суверенитет Азербайджана над Карабахом), а мы что должны делать? Не признавать? Но это же нонсенс, ерунда какая-то", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что не хотел бы говорить о нюансах дискуссии по этому вопросу, но то, что произошло в последние дни и в последние недели, "это было неизбежным следствием того, что было сделано в Праге и в Брюсселе" (переговоры председателя Евросовета Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Алиевым и премьером-министром Армении Пашиняном).

"Поэтому господин Мишель и его коллеги должны были бы подумать, когда уговаривали, видимо. Видимо, я не знаю, надо спросить их самих - где-то закулисно, кулуарно уговаривали премьер-министра Армении господина Пашиняна пойти на такой шаг, должны были все вместе подумать о судьбе армян Карабаха. Должны были хотя бы что-то прописать о том, что и как их (армян Карабаха) ожидает в этой ситуации", - заявил он.

Владимир Путин Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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