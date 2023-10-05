Путин пообещал, что Россия продолжит помогать карабахским армянам

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия будет и впредь помогать карабахским армянам, заявил на Валдайском форуме президент Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора. Модератор напомнил, что армяне Карабаха почти все покинули свои дома и оказались в Армении.

Путин ответил: "Мы их поддерживали. У нас там люди погибли, защищая их, прикрывая их собой, и обеспечивали гуманитарную поддержку".

Также он напомнил, что в дни военных действий тысячи людей приходили за защитой к российским миротворцам.

"А так мы, конечно, готовы оказать помощь, Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, мы, конечно, готовы оказывать поддержку и помощь этим людям. Это само собой разумеется", - добавил Путин.

Российский лидер также призвал европейские страны оказывать помощь карабахским армянам, вынужденным покинуть свою родину.

"Если уж возвратиться к нашим европейским так называемым коллегам, ну, они хотя бы пускай гуманитарную помощь сейчас посылают на содержание этих несчастных людей, по-другому сказать не могу, которые вышли со своих родных и насиженных мест из Нагорного Карабаха", - сказал Путин.

Он подчеркнул при этом, что "в целом, по большому счету, конечно, надо подумать об их судьбе в долгосрочной перспективе".