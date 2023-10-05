Путин заявил о предложении Баку договариваться о статусе миротворцев в Карабахе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Азербайджан предложил России на двусторонней основе договариваться о статусе российских миротворцев в Карабахе, Армения с этим предложением согласилась, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Праге (в рамках армяно-азербайджанских переговоров на высшем уровне "на полях" первого саммита Европейского политического сообщества в 2022 году - ИФ) они (руководство Армении - ИФ) признали, что Карабах принадлежит Азербайджану, а потом в начале 2023 года вторично повторили то же самое на аналогичной встрече в Брюсселе (...)", - заявил Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай".

"Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично узнал это из прессы. (...) Но, определив статус Карабаха как части Азербайджана, Армения совершила качественное изменение своей позиции. После этого на одной из встреч ко мне президент Алиев подошел и говорит: "Вот видите, все признали, что Карабах наш. Ваши миротворцы там находятся на нашей территории". Понимаете, даже статус наших миротворцев претерпел качественные изменения после определения статуса Карабаха как части Азербайджана. Он (Алиев - ИФ) говорит: "Ваши военные находятся на нашей территории. Давайте теперь договариваться об их статусе на двусторонней основе". Ну а премьер Пашинян подтвердил: "Да, вам нужно теперь договариваться на двусторонней основе", - сказал Путин.

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