Президент РФ не видит причин менять российскую Концепцию ядерного сдерживания

Он допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не видит необходимости менять российскую Концепцию ядерного сдерживания.

"Нужно ли нам это (Концепцию ядерного сдерживания - ИФ) менять? Зачем? Всё можно поменять, я просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало российской государственности и существованию российского государства. Ну, и никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России", - сказал Путин на заседании международного клубы "Валдай".

Так он ответил на вопрос политолога Сергея Караганова, который спросил, не пора ли России поменять Концепцию ядерного сдерживания в сторону "понижения ядерного порога".

Путин также заявил, что ответ России на ядерную агрессию в ее адрес не оставит у противника шансов на выживание.

"Хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения, старта ракет, откуда бы это ни исходило, с любой точки мирового океана, либо с какой бы то ни было территории, в ответном встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен - сотен, - наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется", - сказал президент РФ.

Он допустил возможность отзыва Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписали и Россия, и США, но Вашингтон не ратифицировал документ.

"Это вопрос депутатов Государственной Думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".