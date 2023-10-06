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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Председатель Думы Вячеслав Володин сообщил, что на ближайшем заседании Совета Госдумы будет обсуждаться вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Об этом Володин написал в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, это соответствует национальным интересам нашего государства, "и будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор".

"Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений", - считает Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", президент Владимир Путин поднял важный вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Это вопрос депутатов Государственной думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", - сказал Путин накануне.

Он напомнил, что Договор о запрете на испытания ядерного оружия в свое время подписали и Россия, и США, однако ратифицировала его только Россия.

При этом президент отметил, что РФ практически завершила работу над новыми видами стратегического оружия.

"Как правило специалисты говорят: новое оружие, нужно убедиться в том, что там специальный боезаряд будет работать без сбоев, и надо проводить испытания. Я сейчас не готов сказать, нужно нам или не нужно проводить испытания, но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали - в принципе, повести себя зеркально с Соединенными Штатами можно", - отметил он.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН (10 сентября 1996 года) и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.

Договор расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введённый Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.

Каждая из сторон обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

Вячеслав Володин Госдума
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