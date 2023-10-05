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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Минтранс заверил, что нет проблем с выделением средств ФНБ на выкуп самолетов

Процесс затянулся из-за согласования договоров с российским лизингодателем

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Проблем с выделением частным авиакомпаниям средств Фонда национального благосостояния (на выкуп иностранных самолетов нет, процесс затянулся из-за продолжающегося согласования договоров с российским лизингодателем, сообщил "Интерфаксу" замглавы Минтранса Игорь Чалик.

"Они (средства ФНБ - ИФ) уже выделены. Просто сейчас идет согласование договоров между (российской - ИФ) лизинговой компанией и авиакомпаниями. Как только будет согласован текст - он подписывается и деньги пошли", - сказал он.

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщал в марте, что правительство выделило из ФНБ порядка 300 млрд рублей для выкупа самолетов у иностранных лизингодателей. Новым собственником лайнеров после их выкупа должна стать специально созданная лизинговая компания "НЛК-финанс" (контролируется Росавиацией).

Пока часть средств ФНБ использовал только государственный "Аэрофлот", который сообщал о выкупе в общей сложности 53 Boeing и Airbus. На деньги фонда также претендуют частные авиакомпании, в том числе "Уральские авиалинии" и iFly.

"Коммерсантъ" сообщил 27 сентября, ссылаясь на источники, что эти перевозчики не смогли переоформить самолеты в российскую собственность до конца сентября, пока действовали позволявшие это лицензии OFAC. По данным газеты, причина задержки заключается в том, что Минтранс, "НЛК-финанс" и авиакомпании не могут согласовать условия лизинговых контрактов.

iFly Аэрофлот Игорь Чалик Виталий Савельев Минтранс Уральские авиалинии ФНБ
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