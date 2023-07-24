Минтранс намерен к октябрю завершить выделение средств ФНБ на выкуп иностранных самолетов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ не видит проблем с выделением авиакомпаниям средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп иностранных самолетов, намерен исполнить эту программу до конца сентября, сообщил замглавы ведомства Игорь Чалик.

"Мы пока не видим проблем. Вопросы сейчас такие, организационные", - сказал Чалик журналистам в понедельник.

Вместе с тем он подтвердил, что другие авиакомпании, кроме "Аэрофлота", пока не получили средства.

"Процесс идет. Сложно говорить когда (получат - ИФ), но у нас задача в любом случае до конца сентября эту программу завершить, исполнить, скажем так", - заявил замминистра.

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщал в марте, что правительство выделило из ФНБ порядка 300 млрд руб. для выкупа самолетов у иностранных лизингодателей. Часть этих средств, по его словам, уже использовал "Аэрофлот" для выкупа 10 дальнемагистральных Boeing 777.

Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский говорил в июне, что компания ведет переговоры с иностранными лизингодателями о "страховом урегулировании" еще по 47 находящимся в операционном лизинге лайнерам.

О планах выкупа 19 из 52 имеющихся Airbus сообщил ранее в июле и гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. Профильные госорганы США и Евросоюза выдали перевозчику соответствующее разрешение, сделка в стадии закрытия, сказал он журналистам.