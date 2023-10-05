Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году на уровне 2,8-3%

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Экономика России в 2023 году вырастет на 2,8-3%, заявил президент Владимир Путин на заседании Валдайского клуба в Сочи.

"В этом году экономический рост в России будет 2,8%, а может и 3%. Говорю это очень аккуратно, но поближе к 3% (составит рост ВВП РФ в 2023 году - ИФ). И для нашей экономики, для той экономической структуры, которую имеет Россия, это хороший результат. Мы полностью преодолели спад прошлого года (в 2022 году ВВП РФ снизился на 2,1% - ИФ) и набираем темп", - сказал президент.

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП России в августе 2023 года составил 5,2% в годовом сравнении после повышения на 5,1% в июле, 5,7% в июне, на 5,8% в мае, на 3,6% в апреле, снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе.

В целом за январь-август 2023 года министерство оценило рост экономики в 2,5%.

Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту ВВП в 2023 году до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. В 2024 году министерство ожидает рост ВВП на 2,3% (2,0% по прогнозу в апреле).

Банк России 15 сентября сохранил прогноз роста ВВП в 2023 году на уровне 1,5-2,5%. Одновременно ЦБ снизил верхнюю границу интервального прогноза роста ВВП в 2024 году - теперь прогноз равен 0,5-1,5% против 0,5-2,5% в июльской версии.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,7%, в 2024 году - на 1,3%.