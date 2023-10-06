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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

В РФ хотят связать Транссиб и Севморпуть с помощью Северо-Сибирской желдороги

В РФ хотят связать Транссиб и Севморпуть с помощью Северо-Сибирской желдороги
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Строительство Северо-Сибирской железной дороги позволит перераспределить нагрузку на Восточном полигоне, заявил журналистам в Новосибирске помощник президента РФ Игорь Левитин в пятницу; он также рассказал о планах соединить с помощью этой железной дороги Транссибирскую магистраль с Северным морским путем.

"У нас выстраивается Северный морской путь, уже количества ледоколов не хватает - мы сегодня перевозим 35 млн тонн, а задача стоит - 80 млн тонн, и мы видим, что очень дорого нам стоит прибавка 1 млн тонн на Восточном полигоне", - сообщил Левитин.

"Речь идет о том, чтобы выводить железнодорожные пути, подводить их к Северному морскому пути", - сказал он.

По его словам, исследования, которые проведет Российская академия наук, должны выявить дополнительную грузовую базу для этой дороги. "Чтобы связать Транссибирскую магистраль с Северным морским путем", - резюмировал он.

Ранее в октябре президент Владимир Путин поручил правительству РФ, правительству Кемеровской области, РАН и РЖД "рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали". Об этом говорилось в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина, состоявшегося 16 августа. Доклад по данному поручению должен быть представлен до 1 марта 2024 года.

Игорь Левитин Северный морской путь Транссибирская магистраль Северо-Сибирская железная дорога
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