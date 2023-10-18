Путин пригласил заинтересованные страны поучаствовать в развитии Севморпути

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия приглашает заинтересованные страны совместно развивать Северный морской путь, гарантирует надежную ледовую проводку, связь и снабжение, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается Северного морского пути, Россия не просто предлагает активно использовать его транзитный потенциал, скажу больше, мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии, готовы обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение", - сказал Путин, выступая на третьем Международном форуме "Один пояс, один путь" в Пекине в среду.

Он подчеркнул, что уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжение Северного морского пути станет круглогодичной.

По словам российского лидера, создание международных и региональных логистических торговых маршрутов объективно отражает глубинные изменения, которые происходят в мировой экономике, новую роль, которую играют страны азиатско-тихоокеанского региона, глобального юга, другие центры роста и развития.

"С учетом этого Россия, которая в следующем году будет председательствовать в расширенном БРИКС, выступила с инициативой учредить в рамках этого объединения постоянно действующую комиссию по транспортной логистике, которая с участием членов БРИКС, стран партнеров нашего объединения, других заинтересованных государств могла бы заняться вопросами развития международных транспортных коридоров во всем их комплексе", - отметил Путин.

Эти темы, заметил президент РФ, обсуждаются и на площадке "Недели транспорта", которая ежегодно проходит в Москве. "Мы приглашаем специалистов из ваших стран, уважаемые друзья, к участию в очередном таком форуме в середине ноября в столице России", - сказал Путин.