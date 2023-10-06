Метеорный поток из созвездия Дракон увидят россияне в утреннем небе 9 октября

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Звездопад Дракониды достигнет максимума своей активности 9 октября около 10 часов утра по Москве, а наибольшие проявления метеорного потока ожидаются ближе к рассвету, сообщает Московский планетарий.

"Наблюдать Дракониды в ночь максимума, при безоблачной погоде, можно с вечера и всю ночь с 8-9 октября и до рассвета. В 2023 году Дракониды достигнут пика активности 9 октября 2023 года около 10:00 утра по московскому времени, поэтому наибольшие проявления звездопада ожидаются ближе к рассвету 9 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что метеорный поток Дракониды будет лучше всего виден в Северном полушарии.

"Наблюдать метеоры Драконид лучше всего в предутренние часы над северо-западным горизонтом в районе с ясным тёмным небом", - сообщили в планетарии.

Название Дракониды произошло от созвездия Дракон, в котором находится радиант данного метеорного потока. Радиантом является точка в небе, откуда, как кажется наблюдателям, вылетают метеоры.

"Метеоры Драконид - очень медленные, желтого и даже красноватого цвета. Этим они отличаются от Персеид и многих других "встречных" потоков. В отличие от остальных потоков, Дракониды догоняют Землю, поэтому скорость их вхождения в атмосферу невысока и составляет около 20 км/с. Относительно малой скоростью объясняется и их красноватый цвет", - говорится в сообщении.

Родоначальницей потока Дракониды считается комета 21Р/Джакобини-Циннера - Дракониды состоят из роя мельчайших частичек, отколовшихся от этой кометы, но продолжающих движение по орбите, уточняется на сайте.