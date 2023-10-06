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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Первое судно пришло в Калининград по Севморпути

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Грузы в порт Калининграда впервые доставлены по Северному морскому пути, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем телеграмм-канале.

"Сегодня в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь. Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка - Санкт-Петербург", - написал Алиханов.

По его словам, теперь транспортные компании планируют сделать этот логистический продукт постоянным. Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков, в порт прибыл контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Китая. Судно принадлежит компании Hainan Yangpu Newnew Shipping, которая стала развивать сообщение с Россией по Северному морскому пути. Вместимость контейнеровоза составляет 1,6 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Калининград Севморпуть
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