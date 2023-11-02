Правительству поручено субсидировать морские грузоперевозки в Калининградскую область

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Калининградская область получит значительную поддержку в рамках выполнения поручений президента Владимира Путина федеральному правительству.

Поручения, сформулированные по итогам совещания с членами правительства 27 сентября, опубликованы на сайте Кремля.

Одно из поручений касается предоставления федеральных субсидий в 2023-2024 годах на грузовые морские перевозки между Калининградской областью и основной территорией России. Субсидии позволяют снизить стоимость доставки грузов по морю в регион.

В начале этой недели губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что "на следующий год на субсидирование морской линии уже заложено в проекте федерального бюджета 2 млрд рублей" и выражал надежду, что эта сумма будет увеличена.

Кроме того, сразу нескольким компаниям с государственным участием поручено "представить предложения по строительству на российских судостроительных верфях трех железнодорожных паромов для паромной переправы Усть-Луга - Балтийск". Речь идет о "сроках и источниках финансирования их строительства, возможности использования действующих механизмов поддержки, в том числе льготного лизинга, а также возможности строительства серии таких паромов с учетом потребности в их обновлении".

Отдельно прописано поручение, касающееся доработки проекта федерального закона, предусматривающего уточнение порядка применения налоговых преференций резидентами (участниками) территорий опережающего развития и особых экономических зон. Правительству предписано "принять меры, направленные на недопущение ухудшения условий осуществления налогоплательщиками деятельности на соответствующих территориях". Данное поручение касается территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, Арктической зоны Российской Федерации, а также особых экономических зон в Калининградской, Магаданской, Сахалинской областях, свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и Севастополя.

В октябре в интервью "Интерфаксу" губернатор Алиханов говорил, что "базовая идеология предлагаемых поправок в закон такова: льготы, которые может получить инвестор в ОЭЗ, должны быть равны объему инвестиций, которые будут вложены в тот или иной проект. Плюс НИОКР, которых может и не быть". "В мировой практике работы особых экономических зон такого нет вообще, нет принципа уравнивания инвестиций и льгот. Мы (правительство Калининградской области - ИФ) категорически против новых поправок. Это на самом деле заметное ухудшение условий ведения бизнеса и привлечения новых инвестиций на всей территории России", - отмечал он при этом.

Президент также поручил правительству вместе с властями Калининградской области проработать вопрос о "дополнительной поддержке организаций автомобильной промышленности" в регионе.

Еще одно поручение касается перспектив развития экономики Калининградской области в целом. Оно предусматривает выделение с 2026 года из федерального бюджета ассигнований в размере не менее 5,7 млрд рублей "на поддержку реализации на территории Калининградской области новых инвестиционных проектов".