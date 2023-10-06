Воздушная тревога в Севастополе отменена

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Севастополе отменена недавно объявленная воздушная тревога, об этом в 19:15 сообщил в Telegram глава города Михаил Развожаев.

Аналогичное сообщение распространяется по местным телеканалам и радио.

Предупреждение о воздушной тревоге он опубликовал в 18:42. Затем он сообщил, что в районе Севастопольской бухты военные используют табельные средства маскировки, напоминающие дым.

В четверг предупреждение о воздушной тревоге длилось около получаса.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударная волна выбила окна в десяти жилых домах, жители не пострадали, один военный пропал без вести.