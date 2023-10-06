В Севастополе объявлена воздушная тревога

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.

Это предупреждение появилось в его телеграм-канале в 18:42.

Такое же сообщение транслируется по местным телеканалам и радио.

"Дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - написал Развожаев в 19:05 и напомнил, что используемое средство безопасно, но имеет неприятный запах.

В четверг губернатор также объявлял о воздушной тревоге, предупреждение вводилось примерно на полчаса. В это время в городе военные применяли средства аэрозольной маскировки, которые визуально воспринимаются как дым.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударная волна выбила окна в десяти жилых домах, жители не пострадали. Минобороны России сообщало об одном пропавшем без вести военнослужащем.