Губернатор Старовойт сообщил о срабатывании ПВО под Курском

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что в Курском районе работает ПВО.

"При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112", - напомнил он.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.