Губернатор Курской области сообщил о срабатывании ПВО в регионе
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курском районе работает ПВО.
"В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в субботу.
"Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним", - призвал глава региона.
"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергался обстрелам.