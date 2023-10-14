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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Губернатор Курской области сообщил о срабатывании ПВО в регионе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курском районе работает ПВО.

"В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в субботу.

"Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним", - призвал глава региона.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергался обстрелам.

Роман Старовойт Курская область
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