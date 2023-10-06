Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновилось

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост снова открыли для проезда автотранспорта после остановки в движении примерно на 50 минут, сообщает телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Остановка в движении была объявлена в 18:50, сообщение о возобновлении движения поступило в 19:41.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.