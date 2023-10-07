МИД РФ призвал израильтян и палестинцев к немедленному прекращению огня

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Москве выражают "самую серьезную озабоченность" резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ расценивают нынешнюю масштабную эскалацию обстановки "как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН".