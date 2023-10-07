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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В посольстве Израиля в РФ назвали врагом террористов, а не жителей сектора Газа

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Израиль будет защищать граждан своей страны любым способом, готов действовать до тех пор, пока не будут достигнуты все цели, заявили в посольстве Израиля в Москве в связи с нападением на страну боевиков ХАМАС.

В заявлении говорится что Израиль "считает своими врагами" не жителей сектора Газа, "а террористические организации, которые сознательно и целенаправленно действуют в местах сосредоточения населения и вблизи гуманитарных зданий и учреждений и цинично используют их".

"Израиль делает и будет делать все возможное, чтобы предотвратить вред посторонним людям, но террористические организации сознательно действуют среди гражданского населения и совершают двойное военное преступление - неизбирательную стрельбу по гражданскому населению, используя жителей сектора Газа в качестве живого щита", - подчеркнули в израильской миссии.

"ХАМАС является сувереном в секторе Газа, который стоит за этим нападением, и будет нести ответственность за его результаты и ответственность за него", - отметили в израильской дипмиссии.

Утром в субботу палестинские боевики нанесли ракетный удар из сектора Газа по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что нападение ХАМАС на Израиль означает войну, и объявил о мобилизации резервов. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС.

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Ракеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Хроника Обострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС сектор Газа
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