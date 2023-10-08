Путин пообещал усилить поддержку агропромышленного комплекса

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заявил, что государство будет повышать эффективность инструментов государственной поддержки агропромышленного комплекса.

"Мы будем повышать эффективность инструментов государственной поддержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами", - сказал Путин.

Путин отметил, что особое внимание необходимо уделять смежным секторам экономики, которые завязаны на АПК.

"Это сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности и так далее. По этим направлениям нам также надо добиться технологического суверенитета. Важно в полной мере задействовать возможности отраслевой науки, чтобы исследования наших научных институтов в области селекции, семеноводства, биотехнологий были востребованы на производстве, внедрялись ускоренными темпами", - подчеркнул Путин.

В своем видеообращении президент отметил, что "в этом году страна вновь получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мяса, молока, рыбы".

"Сегодня наши аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. Растёт и экспортный потенциал отрасли. Продукция АПК уже входит в число ключевых статей российского экспорта, причём по ряду позиций, таким как пшеница, рыба, наши компании являются глобальными лидерами", - сказал Путин.