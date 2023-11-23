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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Правительство увеличит адресную поддержку производителей зерна

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство выделит дополнительно 10 млрд рублей производителям зерна. Для распределения этих средств были скорректированы подходы к определению размеров межбюджетных трансфертов, с тем чтобы помощь была более адресной, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"С учетом новых правил планируется предоставить им (производителям зерна - ИФ) дополнительные средства - это еще 10 млрд рублей", - сказал он.

По словам премьера, "важно, чтобы наша помощь была адресной и ее в приоритетном порядке получили именно те аграрии, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе и из-за специфики климата, а также удаленности субъектов от морских портов". Для этого в подписанном постановлении корректируются подходы при определении размеров межбюджетных трансфертов, уточняется порядок расчета и соответствующие коэффициенты, что позволит поддержать больше сельхозпроизводителей, которые выращивают пшеницу и рожь, кукурузу и ячмень, включая также агробизнес в Центральной России, Поволжье и Сибири, сказал он.

Глава правительства напомнил, что весной уже было направлено 10 млрд рублей субсидий на возмещение части затрат при производстве и реализации зерновых. Но достаточно высокое предложение зерна на мировом рынке оказывает соответствующее давление на цены и влияет на дальнейшие планы сельхозпроизводителей. "И значит надо продолжать их поддерживать и развивать их инфраструктуру хранения зерна внутри страны", - подчеркнул он.

Михаил Мишустин Правительство
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