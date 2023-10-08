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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Военные РФ уничтожили в Харьковской области пусковую установку комплекса "Точка-У"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки уничтожили в Харьковской области украинскую пусковую установку ракетного комплекса "Точка-У", в Николаевской области - установку системы ПВО С-300, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Пересечное Харьковской области поражена на позиции пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Конашенков также заявил, что в районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ "нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117-ти районах".

"В районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области поражена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68У. В районах населенных пунктов Серебрянка, Угледар и Антоновка Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны", - заявил представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область Николаевская область
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