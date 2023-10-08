Военные РФ отразили за сутки девять контратак ВСУ на купянском направлении

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что отразили за сутки девять контратак армии Украины на купянском направлении.

"На купянском направлении грамотными действиями подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Макеевка Луганской народной республики и Орлянка Харьковской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - заявил он.

По его данным, потери ВСУ на данном направлении составили до 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Конашенков также сказал, что в ходе контрбатарейной борьбы на купянском направлении российские войска поразили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области.

Он заявил, что на красно-лиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии, за сутки отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещенная в России организация - ИФ) в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Торское (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

"В районе Серебрянского лесничества, населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой народной республики нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины", - сказал представитель военного ведомства.

По словам Конашенкова, потери украинской армии на данном направлении за сутки составили до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Невельское Донецкой народной республики", - сказал он.

Конашенков также заявил, что в районах населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка (ДНР) пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

"В районе населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

По его словам, в районе населенного пункта Ступочки (ДНР) уничтожена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Конашенков заявил, что общие потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США.

"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - заявил он.

Также, по данным Конашенкова, в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское (ДНР) пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Он сказал, что потери украинских сил на данном направлении составили свыше 185 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 65-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и северо-западнее Вербовое Запорожской области", - заявил Конашенков.

По его словам, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США.

Представитель Минобороны РФ также заявил, что на херсонском направлении в результате огневого поражения потери украинской армии за сутки составили более 40 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

Как сообщил Конашенков, "в районе населенного пункта Костырка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ".