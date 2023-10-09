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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Минобороны РФ сообщило об ударе по оружейному складу в Черниговской области

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о нанесении удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Прилуки Черниговской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Курдюмовка Донецкой народной республики, Пролетарка, Казачьи Лагери, Геническ Херсонской области, Токмак Запорожской области, Ольшана, Берестовое Харьковской области", - сказал Конашенков.

Он заявил, что всего за сутки войска РФ нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах.

Российские военные отразили 11 атак ВСУ на донецком, купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях, сообщил Конашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное Донецкой народной республики", - заявил он.

"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой народной республики", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, на этом направлении потери армии Украины составили: до 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка, Орлянское Харьковской области и Макеевка Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

Он заявил, что потери украинской армии составили: до 170 военнослужащих, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

"На красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщил представитель военного ведомства.

По данным представителя Минобороны РФ, потери украинской армии на этом составили: до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубицы Д-20 и Д-30.

По словам Конашенкова, на южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе населенного пункта Старомайорское (ДНР).

Он сообщил, что общие потери армии Украины на данном направлении составили: до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой народной республики и Кузьмино Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - заявил Конашенков.

Он сообщил, что пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Запорожской области.

"Уничтожены более 15 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - заявил представитель Минобороны РФ.

Минобороны РФ Украина
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