Российские войска улучшили тактическое положение на южно-донецком направлении

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положении на южно-донецком направлении фронте, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" улучшено тактическое положение в районах Новомихайловки и Червоное. В ходе боев противник понес потери в живой силе. Занят один опорный пункт. Вскрыты и уничтожены две разведгруппы противника северо-западнее Шевченко. Сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки и Старомайорского", - сказал Чехов.

Он сообщил, что огнем артиллерии уничтожены склады боеприпасов противника в районах Урожайного и Старомайорского. Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены буксируемые гаубицы М777 в Катериновке, гаубица "Мста-Б" в Новодаровке, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и буксируемая гаубица FH70 в Темировке.

"В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял самоходную артиллерийскую установку М109 и два минометных расчета. Ударами авиации поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новомихайловки, Водяного, Угледара, Старомайорского и Урожайного", - сообщил Чехов.