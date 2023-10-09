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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Счетная палата предупредила о риске роста цен на топливо на Дальнем Востоке

Топливо может подорожать из-за уменьшения субсидий на его перевозку ж/д транспортом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ видит риск роста цен на топливо в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) из-за уменьшения субсидий на его перевозку железнодорожным транспортом, сообщил аудитор Алексей Каульбарс на расширенном заседании комитета Госдумы по энергетике.

Он пояснил, что уменьшение субсидирования в текущем году перевозок на Дальний Восток на 2,9 млрд руб. привело к сокращению значения показателя госпрограммы по объемам перевозки. "В результате снизился объем перевозки с 6,8 млн тонн до 6,2 млн тонн", - сказал аудитор.

"По нашему мнению, снижение данных расходов содержит риски негативных последствий - в частности, роста цен на Дальнем Востоке", - отметил Каульбарс.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ответил, что "это расчетная величина, но мы обратим внимание".

Счетная палата Николай Шульгинов Дальний Восток Минэнерго РФ
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