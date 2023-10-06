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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Нефтяным компаниям рекомендовано удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября

Нефтяным компаниям рекомендовано удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) рекомендовано обеспечить удержание цен на автозаправочных станциях (АЗС) на уровне 21 сентября 2023 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием протокола совещания у вице-премьера РФ Александра Новака 4 октября.

Пресс-служба правительства по итогам этого совещания сообщала, что после введения 21 сентября запрета на экспорт бензина и дизельного топлива было отмечено, что цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились на 16% и 21% соответственно.

"По данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4900 рублей за тонну. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации, в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 000 рублей за тонну. Александр Новак поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт", - говорилось в сообщении.

На совещании у президента РФ Владимира Путина 27 сентября Новак докладывал, что правительство ожидает трансляции снижения цен в оптовом сегменте в розницу, при этом нефтяным компаниям даны соответствующие рекомендации.

Александр Новак
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