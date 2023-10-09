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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Правительство не поддержало введение дополнительных требований к рыболовным судам

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство и комитет Госдумы по аграрным вопросам не поддержали депутатский законопроект, который предлагал наделить кабинет министров правом определять требования к отечественным рыболовным судам в рамках исполнения контрактов на инвестиционный вылов рыбы и крабов.

Законопроект № 331093-8 в апреле внесла в парламент группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас в рамках механизма инвестиционных рыбных квот могут работать компании, соответствующие ряду требований, одно из которых - владение на праве собственности или лизинга судами рыбопромыслового флота, построенными на российских верфях. Внесенный законопроект уточнял, что суда должны будут соответствовать требованиям к промышленной продукции, которые определит правительство. По замыслу депутатов, законопроект должен был защитить отечественных производителей судового комплектующего оборудования, так как в законе о рыбных квотах четко прописанных требований к судам не было, что привело к появлению различных подзаконных актов.

"Дополнительная регламентация указанного вопроса не требуется", - говорится в отзыве правительства на законопроект. "Следует также отметить, что принятие федерального закона может привести к риску возникновения претензий со стороны партнеров по Евразийскому экономическому союзу в случае, если проектируемые законопроектом положения не будут учитывать возможности производства судового комплектующего оборудования в других государствах - членах Евразийского экономического союза, в том числе в рамках кооперационного сотрудничества", - отмечается в отзыве правительства.

"Пояснительная записка не содержит достаточных обоснований необходимости изменения указанных норм, в том числе с примерами из правоприменительной практики", - говорится в заключении комитета по аграрным вопросам.

Профильный комитет (по аграрным вопросам) предложил законопроект отклонить, при этом в проекте постановления Госдумы в карточке законопроекта говорится о необходимости принять законопроект в первом чтении.

Документ планируется рассмотреть на планерном заседании Госдумы 10 октября.

Правительство Анатолий Аксаков Госдума
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