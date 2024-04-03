Производителям судового оборудования субсидируют 20%-ю скидку на пилотные партии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правительство в 2025 году введет субсидирование производителей пилотных партий судового оборудования для предоставления ими покупателям 20%-й скидки, заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы введем также в 2025-2030 годах субсидии на покрытие 20%-й скидки для производителей отечественного судового оборудования при приобретении судостроительных пилотных партий. Там, по моему, 12 млрд (рублей - ИФ)", - сказал он.

Глава правительства напомнил, что сейчас кабинет министров актуализирует стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года, синхронизируя ее со стратегией "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). "Самое главное, это решить задачу серийности наших заказов, масштабировать производство. Не стапелями, а именно системно сделать цифровую модель развития производства, системные средства проектирования свои", - подчеркнул премьер-министр.

Мишустин напомнил, что правительством уже утвержден план строительства гражданских судов до 2035 года, в который включена перспективная потребность в более чем 1,7 тысячи судов. "Уже в строительстве 300, заключены контракты на 178. Остальное в процессе, в работе. Это позволяет судостроителям и производителям судового оборудования, комплектующих планировать заказы", - отметил он.